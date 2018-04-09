Создание web-платформы взаимодействия поставщиков услуг с заказчиками

Требуется разработать web-платформу, которая позволяла бы поставщикам услуг регистрироваться и публично размещать о себе информацию (в личном кабинете), а потребителям этих услуг видеть перечень поставщиков, но их контакты выдавать после оплаты в личном кабинете/либо быструю оплату без регистрации.

Оплата поэтапная:

1. После создания подробного тех. задания

2. После разработки дизайна платформы

3. После разработки личного кабинета поставщика

4. После разработки личного кабинета потребителя