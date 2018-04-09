Создание web-платформы взаимодействия поставщиков услуг с заказчиками

Сайты «под ключ»Закрыт9 заявок148 просмотров
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Требуется разработать web-платформу, которая позволяла бы поставщикам услуг регистрироваться и публично размещать о себе информацию (в личном кабинете), а потребителям этих услуг видеть перечень поставщиков, но их контакты выдавать после оплаты в личном кабинете/либо быструю оплату без регистрации.

Оплата поэтапная:

1. После создания подробного тех. задания

2. После разработки дизайна платформы

3. После разработки личного кабинета поставщика

4. После разработки личного кабинета потребителя

6 лет назад
Onishchenko
Евгений 
39 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад