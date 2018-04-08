Нужен лэндинг для продажи часов с GPS https://opt7shop.ru/products/detskie-gps-chasy-babywatch-classic-q50 на подобие http://7trends.ru/gamegun/?utm_source=yandex&utm_medium=rsi_celevie_pk&utm_campaign=33533172&utm_content=5481875437&utm_term=®ion=56®ion_name=%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA&source_type=context&source=e.mail.ru&_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTszMzUzMzE3Mjs1NDgxODc1NDM3O2UubWFpbC5ydTpuYQ&yclid=1467315121515669752
Создать лендинг для сервис-центра по приему б/у компьютерной техники
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Пример лендинга и ТЗ в аттаче - освновные смыслы раскрыты там, нужно сделать лучше и красивее.
как ориентир еще сайт http://noutbookof.ru/
Оплата через БС
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