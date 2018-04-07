Нужно создать сайт под ключ с уникальным дизайном, по тематики КВН, (пример сайта: http://online-kvn.ru ) пишите у кого есть отзывы и портфолио бюджет не более 10 т.р (выше не пишите)

Про дизайн, если можно в шапке на сцене КВН выступает команда справа

Масляков как обычно на своем месте, в подвале сайта трибуны сидящие

зрители и наблюдающие за игрой ( все это не в реальных фото, а в

мультяшном стиле, например: https://afisha-omsk.ru/media/events/BpDIoLridxg.jpg)

более подробно обсуждать будем после.