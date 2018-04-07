Создать сайт под ключ.

$173
Сайты «под ключ»Закрыт3 заявки136 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно создать сайт под ключ с уникальным дизайном, по тематики КВН, (пример сайта: http://online-kvn.ru ) пишите у кого есть отзывы и портфолио бюджет не более 10 т.р (выше не пишите) 

Про дизайн, если можно в шапке на сцене КВН выступает команда справа

Масляков как обычно на своем месте, в подвале сайта трибуны сидящие

зрители и наблюдающие за игрой ( все это не в реальных фото, а в

мультяшном стиле, например: https://afisha-omsk.ru/media/events/BpDIoLridxg.jpg)

более подробно обсуждать будем после.

6 лет назад
Skilord
Сергей 
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
  • Похожие заказы

  • Создать адаптивный сайт на Wordpress

    Необходимо сделать адаптивный сайт на wordpress, аналогичный [url=https://www.yaskawa.com/]www.yaskawa.com[/url], но с некоторыми отличиями (конкретные требования в приложении). Сайт должен иметь следующие типы страниц (структура и требования к функционалу прилагаются):  - главная страница;  - страница категории товара (тип1);  - страница категории товара ...

    WordPressСайт на WordPress
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрытнет даты

  • Простой Сайт Фотобанк с мобильной (не адаптивной) версией ключ

    Какая будет цена и сроки? Для оперативных ответов звоните пишите на скайп a_moschenko - без каталогов, все фото на одной главной странице с подгрузкой при прокрутке. - без комментариев, форумов, лайков и тд. Фото, под ним описание, стоимость и ...

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн и верстка лендинга

    Задача – сделать дизайн и сверстать сайт лендинга. Тематика сайта – разработка программного обеспечения для операционной системы Apple iOS. Пример дизайна, который бы меня относительно устроил, скриншотами приложил к проекту. Вы не обязаны его копировать, ...

    Сайты «под ключ»нет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сайт под ключ

    Нужно создать сайт "под ключ". Тема: криптовалюта, многопользовательский арбитраж. ТЗ прилагаю.  Обязательно приеры работы с криптой и похожими проетами.  Бюджет и примеры данной работы сбрасывайте в заявки. !!!!!(Без примеров работ, и оценочной стоимости, заявки не расматриваю)!!!!

    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создать прототип для лендинга (одностраничного сайта)

    Необходимо создать прототип страницы приземления (одностраничного сайта).  Основные требование: выгодно выделиться среди конкурентов, сформировать доверие потенциального клиента к компании По завершении пояснить неочевидные детали по прототипу.  Рассказать как будут работать определенные блоки на будущем сайте, и зачем ...

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад