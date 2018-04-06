Создать прототип для лендинга (одностраничного сайта)

Необходимо создать прототип страницы приземления (одностраничного сайта).

Основные требование: выгодно выделиться среди конкурентов, сформировать доверие потенциального клиента к компании

По завершении пояснить неочевидные детали по прототипу. Рассказать как будут работать определенные блоки на будущем сайте, и зачем они. Готовую работу сдать в файле проекта для редактирования макета.

Нужен исполнитель не только с руками, но и с головой, ведь всего в задании не опишешь. Ценю тех, кто делает "как для себя", рассчитываю на заинтересованность в максимально грамотной реализации проекта.

Обязательно нужно быть периодически на связи, при необходимости демонстрировать проделанную работу.

Если в задании что-то непонятно, готов уточнить и обсудить любой момент.

Цена в приоритете: сможете сделать дешевле – предлагайте свою цену.

Готовы сделать, но только дороже – пишите сколько именно хотите, рассмотрю и ваш вариант.

Заявки без цен и сроков не рассматриваю, и !обязательно! прикладывайте портфолио.

Схема работы: обсуждение заказа, обязательно выбор исполнителем. Работа по безопасной сделке, либо поэтапная оплата.