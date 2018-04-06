Нужно создать продающий прототип лендинга.

Необходимо создать продающий прототип страницы приземления (одностраничного сайта).

Знания маркетинга, психологии, копирайтинга, продаж и других подтем обязательны.

Прежде чем приступать к разработке прототипа, необходимо проанализировать мой бизнес и моих конкурентов. Задача сделать макет лучше, чем у конкурентов.

Быть постоянно на связи. Отчитываться о проделанной работе через день.

По завершении пояснить неочевидные детали по прототипу. Рассказать, как будут работать определенные блоки на будущем сайте, и зачем они.

Всю дополнительную информацию, которая от меня потребуется – предоставлю.

Сначала рисуем первый экран, показываем, потом остальное.

Готовую работу сдать в файле проекта для редактирования макета.

Работа по безопасной сделке, либо поэтапная оплата.

В комментариях пишите ваши цены, сроки, и !обязательно! прикладывайте портфолио.