Надо сделать макет (прототип) сайта в удобной вам программе для того чтобы этот макет я отдал сначала дизайнеру, а потом верстальщику.

Макет - это расположение всех элементов на странице + тексты

Сайт будет состоять главной и из трех разных по смыслу и функционалу разделов.

По каждому разделу надо зайти на десяток сайтов конкурентов, выписать для себя все их плюсы и минусы, из плюсов сделать макет, а минусы не допускать.

Проработаны должны быть не только основные страницы, но и формы регистрации и пр..

А также в макете должны быть комментарии для диз/верстальщика.

Оплату также можно разбить на три части + хороший бонус по завершению проекта.

Если все будет хорошо - можно будет продолжить работу и дорабатывать/развивать сайт на постоянной основе.

ТЗ скину в личку откликнувшимся.

Предпочтение отдам исполнителю с отзывами и опытом создания макетов/сайтов под ключ с нуля

Английский будет плюсом но не обязателен.