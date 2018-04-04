Создать сайт

Всем привет! Кто знает Laravel и умеет создавать на нем как простые, так и сложные сайты?:) Нужно: - сайт-визитка с адаптивностью под все устройства. - дизайн готовится, будет состоять из: главная, услуги, о компании, блог, сертификаты, галерея, документация (возможность ...