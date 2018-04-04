Сайт,каталог,заказ/интернет-ма газин под ключ.

Здравствуйте!

Тематика: крепеж.

Суть работы: поступает заявка любым способом (сейчас это телефон емейл), менеджер вводит ее в базу, рассылает по поставщикам,

получает счета от поставщиков, выбирает по каждой запрашиваемой позиции клиентом дешевую и вносит в наш счет для клиента.

Таким образом удается закрыть заявку клиента практически всегда на 90%-100%.

Теперь нужно чтобы все-таки у нас был сайт и можно было нас находить и делать заявки. Как дополнительный приток новых клиентов.

От сайта требуется:

Требуется получить заявку от клиента.

Так как у каждого поставщика свои стандарты упаковок крепежа(одна и таже позиция может в коробке 1000шт, другая коробка 3500шт, третья коробка – 25 кг. ),

то объединять все прайсы поставщиков в один смысла нет. Позиций много.

Гораздо проще дать клиенту выбрать позицию и дать ему возможность УКАЗАТЬ требуемое кол-во упаковок и требуемое кол-во в упаковках(2 коробки самореза по дререву по 1000шт, 3 коробки гоаек по 25 кг и т.д.).

Клиент может вообще ничего не указать по требуемому кол-ву, но позиция должна быть добавлена в корзину.

И далее клиенту перезванивает менеджер и согласовывает/обрабатывает заявку.

К дизайну требований мимимум.(пример в скрепке) На Ваш вкус. Но видим его так: сверху логотип контакты, затем ниже идет горизонтальная полоса с горизонтальным меню. ниже слева меню, в центральной части отображение того что выбрали слева.

Пример раскерытия мепню:

Раскрывюатся слева только категории. Отображение позиций из категории только в центральной части.

изначально меню закрыто.

Жму на Анкерную технику. Раскрывается меню и видим категории(и появившиеся категории можно отобразить и в центральной части):

-Анкер болт с гайкой(категория)

-Анкер двухраспорный распорный(категория)

-Анкер-клин(категория)

-Анкерный болт(категория)

Далее. Жму на любую из этих категорий и в центральной части отображается все позиции которые принадлежат категории. таблицей/списком. напротив каждой позиции справа кнопка купить, при на жатии

на которую всплывает окно для ввода кол-ва. ввели кол-во и нажали ок. товар попал в корзину. и меню всё слева можно свернуть. но не обязательно.

Так же, название позиции должно быть ссылкой и вести на страницу описания товара (для того чтобы в поисковике можно было находить по названию позиций нас) и также с кнопкой купить. фото, описание краткое и кнопка купить.

Желательно наличие хлебных крошек.

Желательно обеспечить валидность.

Образец структуры каталога:

Каталог

АНКЕРНАЯ ТЕХНИКА (категория)

Анкер болт с гайкой(категория)

Анкерный болт с гайкой 8х100

Анкерный болт с гайкой 8х120

Анкер двухраспорный распорный(категория)

Анкерный болт 2-х распорный 12х180

Анкерный болт 2-х распорный 16х250

Анкер-клин(категория)

Анкер-клин 6х40

Анкер-клин 6х60

Анкерный болт(категория)

Анкерный болт 8х 85

Анкерный болт 8х 90

Анкерный болт 8х 80

МЕТРИЧЕСКИЙ КРЕПЕЖ

Болты

Болт DIN 603 мебельный, цинк

Болт DIN 603 мебельный, цинк 10х100

Болт DIN 603 мебельный, цинк 10х120

Болт DIN 933 кл 5,8

Болт DIN 933 кл 5,8, цинк, м6х 35

Болт DIN 933 кл 5,8, цинк, м6х 40

Гайки

Гайка DIN 1587 КОЛПАЧКОВАЯ, цинк

Гайка DIN 1587 колпачковая, цинк, м12

Гайка DIN 1587 колпачковая, цинк, м6

Гайка DIN 1587 колпачковая, цинк, м8

Гайка DIN 6334 соединительная, цинк

Гайка DIN 6334 соединительная, цинк, м10

Гайка DIN 6334 соединительная, цинк, м6

ТАКЕЛАЖ

Зажимы такелажные

Зажим для стальных канатов двойной DUPLEX, цинк 4 мм

Зажим для стальных канатов одинарный SIMPLEX, цинк 3 мм

Карабины

Карабин винтовой/соединитель цепи, цинк 3,5

Карабин винтовой/соединитель цепи, цинк 4

Карабин пожарный DIN 5299C, цинк 6

Карабин пожарный DIN 5299C, цинк 7

Карабин с фиксатором DIN 5299D, цинк 4

Карабин с фиксатором DIN 5299D, цинк 10

+ будут картинки у категорий в центральной части.(фото товарной позиции)

Когда корзину посетитель наполнит товарами, нужно заполнить данные клиента(имя/фирма, телефон, емейл)- заявка направляется на 1 емейл постоянный и на один случайный из 5.

Так же запрос сформированный должен поступать и самому клиенту, с добавкой: Ваш запрос получен, в ближайшее время с Вами свяжется менеджер (и нужно будет указать Имя и емейл менеджера, который был случайно выбран выше:) )

Ну и заявки отправленные должны писаться в базу. Будет отлично если будет Админка к заказам, но не обязательно.

Получается каталог с возможностью сформировать заявку с произвольным количеством.

Логотип примерный – в приложении.

Пока вот такие пожелания.

Оплата поэтапно либо позже