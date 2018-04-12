Доска объявлений на основе соц. сетей

$2000
Сайты «под ключ»Завершен4 заявки263 просмотра
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Сделать доску объявлений со стандартным функционалом, за единственным отличием: глубокая интеграция соц. сетей. Если более подробно, то надо сделать доску объявлений, где помимо основной валюты будет дополнительная: социальная активность. То есть пользователь может продвигать свои объявления как деньгами, так и репостами чужих объявлений в свои социальные профили. Т.е. продвигая чужие объявления. Есть подробное ТЗ. Пишите по срокам.

6 лет назад
pitsevitch
41 годБеларусь
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
kanadezz
31 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$2000
60 дней
Слегка затянул сроки, но это было предсказуемо: проект не имеет аналогов и просчитать сроки заранее было невозможно. В остальном все на уровне.
Хорошо платит, комфортно работать, рекомендую.
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