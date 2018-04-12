Доска объявлений на основе соц. сетей

Сделать доску объявлений со стандартным функционалом, за единственным отличием: глубокая интеграция соц. сетей. Если более подробно, то надо сделать доску объявлений, где помимо основной валюты будет дополнительная: социальная активность. То есть пользователь может продвигать свои объявления как деньгами, так и репостами чужих объявлений в свои социальные профили. Т.е. продвигая чужие объявления. Есть подробное ТЗ. Пишите по срокам.