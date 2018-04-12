Доска объявлений на основе соц. сетей

Добрый день, нужно создать сайт по поиску учебных заведений зарубежем. Главный критерий - должен быть калькулятор цен и фильтр по странам, языкам, рейтингам школ. Сайт должен содержат детальную информацию о школах, видеопрезентации и т.д. Данную информацию ...
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Сделать доску объявлений со стандартным функционалом, за единственным отличием: глубокая интеграция соц. сетей. Если более подробно, то надо сделать доску объявлений, где помимо основной валюты будет дополнительная: социальная активность. То есть пользователь может продвигать свои объявления как деньгами, так и репостами чужих объявлений в свои социальные профили. Т.е. продвигая чужие объявления. Есть подробное ТЗ. Пишите по срокам.
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