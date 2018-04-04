Создать каталог жанр книг wordpress

Сайты «под ключ»Закрыт6 заявок207 просмотров
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Доброго времени суток!   

Необходимо сегодня создать каталог жанр книг.   

Плагин базы книг от ЛитРес уже установлен, только надо в левом сайдбаре создать каталог жанров такой же как здесь ruslib.net   

Список книг после выбора жанр будет точно такой как здесь http://online-knigi.com/biblioteka/1/fantastika-i-fentezi

Оплата: постоплата либо поэтапная оплата.  

Сайт: toefl.su

WordPress
6 лет назад
olimov
Умед 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
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