Создать каталог жанр книг wordpress

Доброго времени суток!

Необходимо сегодня создать каталог жанр книг.

Плагин базы книг от ЛитРес уже установлен, только надо в левом сайдбаре создать каталог жанров такой же как здесь ruslib.net

Список книг после выбора жанр будет точно такой как здесь http://online-knigi.com/biblioteka/1/fantastika-i-fentezi

Оплата: постоплата либо поэтапная оплата.

Сайт: toefl.su