Создать сайт

Задача: на своей копии битрикса установить лендинг по ссылке ниже: http://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/merex.landing/ После чего, перенести лендинг (настройки, инфоблоки) к нам на проект. Сам лендинг залить в папку сайта. Заказ только для опытных разработчиков на CMS Bitrix, .к. возможно понадобится ...