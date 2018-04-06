У становить у себя лендинг и перенести к нам на проект в папку

Задача: на своей копии битрикса установить лендинг по ссылке ниже:

http://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/merex.landing/

После чего, перенести лендинг (настройки, инфоблоки) к нам на проект. Сам лендинг залить в папку сайта.

Заказ только для опытных разработчиков на CMS Bitrix, .к. возможно понадобится модификация лендинга, доработка или правки.

От вас сроки и сумма.