Добрый день, нужно создать сайт по поиску учебных заведений зарубежем. Главный критерий - должен быть калькулятор цен и фильтр по странам, языкам, рейтингам школ. Сайт должен содержат детальную информацию о школах, видеопрезентации и т.д. Данную информацию ...
У становить у себя лендинг и перенести к нам на проект в папку
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача: на своей копии битрикса установить лендинг по ссылке ниже:
http://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/merex.landing/
После чего, перенести лендинг (настройки, инфоблоки) к нам на проект. Сам лендинг залить в папку сайта.
Заказ только для опытных разработчиков на CMS Bitrix, .к. возможно понадобится модификация лендинга, доработка или правки.
От вас сроки и сумма.
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