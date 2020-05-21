SuperXXX

Сергей SuperXXX

 
38 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Работаю только со своими проектами

О себе: положительная репутация в сети, персональный аттестат вебмани с БЛ более 310.

Высокая репутация на Searchengines.

Для постоянной работы со своими порталами приглашаю:

  • 1С-Битрикс программистов, верстадьщиков.
  • Дизайнеров, способные делать шикарные фавиконки, логотипы и делать удобные интерфейсы в ЛК, навигации на сайтах.
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$4
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Kexitate
24 года
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
$4
10 баллов
4 года назад
Отрисовать картинки, графики и чертежи в фотошопе
Хорошо сработались. Задача поставлена ясно, оплата в срок.
Умница, красавица (надеюсь :)) всё сделала оперативно и в нужном формате PSD. Отрисовала две детали и один график. Спасибки!
Ответный отзыв
slugz
Ваня 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$4
10 баллов
5 лет назад
Решить задачу по информатике
Спасибо за задание)
Спасибо за решение задачки по информатике. Всё сделано быстро.
Ответный отзыв
Sizam4ik
43 года
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Убрать редирект с вирусами
WordPress
Спасибо за проект! Был рад помочь! Постоянно на связи и моментальная оплата!
спасибо, все гуд
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onedersyy
25 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$25
10 баллов
5 лет назад
Доработать функционал wordpress - сделать выбор рубрик массовым
WordPress
Очень приятно работать, конкретное задание без подводных камне. Оплатил как и договаривались.
Оперативно сделал доработки по внутренней части функционала WordpRess. Оптимальный прайс за работу. Благодарность Владимиру.
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javacode
Максим 
36 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
40 отзывов
$20
10 баллов
5 лет назад
Почистить сайт от шеллов и вирусов на wordpress
WordPress
все отлично. рекомендую
Всю вирусню и шеллы почистили успешно. Спасибо.
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