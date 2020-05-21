Требуется доработка плагина Scrape с добавлением функционала для парсинга любого рейтинга на странице и отслеживания изменений рейтинга. Необходимо создать новый плагин с нужными правками и возможностью обновления записи. Бюджет обсуждаемый.
О себе: положительная репутация в сети, персональный аттестат вебмани с БЛ более 310.
Высокая репутация на Searchengines.
Для постоянной работы со своими порталами приглашаю:
- 1С-Битрикс программистов, верстадьщиков.
- Дизайнеров, способные делать шикарные фавиконки, логотипы и делать удобные интерфейсы в ЛК, навигации на сайтах.
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