На сайте починить поиск (wordpress)

На сайте стоит тема Ask me Версия: 6.3.4, она как-то вшита в поиск вордпресса, и не работает нормально. Хотелось бы отключить алгоритмы темы от стандартного поиска wordpress.

Делать нужно сейчас. С вас примерная цена.

p.s. Если требуется, можем продолжить работу. Работы много по доработке проектов и разработке плагинов.