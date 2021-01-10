На сайте починить поиск (wordpress)

Системы управления (CMS)Закрыт8 заявок1021 просмотр
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На сайте стоит тема Ask me Версия: 6.3.4, она как-то вшита в поиск вордпресса, и не работает нормально. Хотелось бы отключить алгоритмы темы от стандартного поиска wordpress.

Делать нужно сейчас. С вас примерная цена.

p.s. Если требуется, можем продолжить работу. Работы много по доработке проектов и разработке плагинов.

WordPress
3 года назад
SuperXXX
Сергей 
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад