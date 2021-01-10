Доработка плагина Business Directory

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка803 просмотра
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Необходимо доработать плагин Business Directory для Wordpress.

Полное ТЗ в приложении.

3 года назад
ntolkachev
Николай 
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад