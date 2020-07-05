Настроить ip телефонию через шлюз GOIP на 4 номера с FreePBX через pjsip. Версия FreePBX - 15.0.16.56 Реализовать нужно через разные транки, с маршрутизацией через разные порты GOIP в зависимости от сотового ...
Убрать редирект с вирусами
Сайт не открывается, войти в админке невозможно.
Иногда редирект срабатывает.
Почистить сайт срочно сейчас и вылечить.
Вордпресс.
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