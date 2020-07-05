Убрать редирект с вирусами

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Завершен4 заявки404 просмотра

Сайт не открывается, войти в админке невозможно.

Иногда редирект срабатывает.

Почистить сайт срочно сейчас и вылечить.

Вордпресс.

WordPress
5 лет назад
SuperXXX
Сергей 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Sizam4ik
43 года
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад
$20
2 дня
Escrow
спасибо, все гуд
Спасибо за проект! Был рад помочь! Постоянно на связи и моментальная оплата!

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
39 отзывов
5 лет назад
Александр
 
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Sizam4ik
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