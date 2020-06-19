Требуется разработчик на wordpress. Сайт на 3-4 страницы. Создание и настройка сайта. Верстка по готовому дизайну. И программирование на платформе вордпресс.
Почистить сайт от вирусов, битрикс
всем привет
есть сайт на битрикс, который заразился вирусом, потенциально рассылает спам
нужно почистить его
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