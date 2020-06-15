Разработчик на wordpress.

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт6 заявок645 просмотров

Требуется разработчик на wordpress. Сайт на 3-4 страницы. Создание и настройка сайта. Верстка по готовому дизайну. И программирование на платформе вордпресс.

WordPress
5 лет назад
guest_15740828693203
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

rhyzorg
Виктор 
31 год
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
$98
4 дня
Escrow

Заявки фрилансеров

Глеб
 
20 лет
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Геннадий
 
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Был
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rhyzorg
Виктор 
31 год
5 лет в сервисе
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5 лет назад
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Руслан
 
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5 лет назад
Артём
 
28 лет
5 лет в сервисе
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5 лет назад
Артем
 
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17 лет в сервисе
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195 отзывов(-1)
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