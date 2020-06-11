Нужно установить приложение, которое работает на NodeJS + MongoDB на купленный VPS сервер и привязать скрипт на мой домен. Также объяснить, как включать и выключать приложение, перезагружать и т. п. Все данные ...
Настрока jira dashboard
Нужно настроить jira dashboard для всех существующих проектов пример дешборда на картинке. Подробности в личку
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