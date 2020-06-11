Настрока jira dashboard

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт1 заявка530 просмотров

Нужно настроить jira dashboard для всех существующих проектов пример дешборда на картинке. Подробности в личку 

5 лет назад
dorado13
Давид 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Кирилл
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад