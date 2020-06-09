Установить и настроить скрипты на сайт uKit

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт1 заявка475 просмотров

Необходимо установить 2 скрипта на сайты собранные на платформе uKit, подключена версия Pro

Сайт №1 https://universal-ltd.com.ua/

Сайт №2 http://fiksatorplus.com.ua/

5 лет назад
smollker98
Сергей 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Костя
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 отзыва(-2)
5 лет назад