Настройка vpn+dns

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Нужно настроить на ноутбуке подключение vpn+dns, чтобы при подключении к vpn изменялся и dns на соответствующий подключению vpn. 

Потратил целый день, так и не получилось настроить, задолбался...

Почему-то при подключении vpn(любой страны) - dns Российский. Но если включить vpn после смены dns (на 8.8.8.8), то инет просто перестаёт работать. В общем я что-то упускаю, но не пойму что именно. 

5 лет назад
g0oddeal
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