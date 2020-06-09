Настройка vpn+dns

Нужно настроить на ноутбуке подключение vpn+dns, чтобы при подключении к vpn изменялся и dns на соответствующий подключению vpn.

Потратил целый день, так и не получилось настроить, задолбался...

Почему-то при подключении vpn(любой страны) - dns Российский. Но если включить vpn после смены dns (на 8.8.8.8), то инет просто перестаёт работать. В общем я что-то упускаю, но не пойму что именно.