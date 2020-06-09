Настройка vpn+dns
Нужно настроить на ноутбуке подключение vpn+dns, чтобы при подключении к vpn изменялся и dns на соответствующий подключению vpn.
Потратил целый день, так и не получилось настроить, задолбался...
Почему-то при подключении vpn(любой страны) - dns Российский. Но если включить vpn после смены dns (на 8.8.8.8), то инет просто перестаёт работать. В общем я что-то упускаю, но не пойму что именно.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системное администрирование5 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день. Я получил сертификат и приватный ключ, необходимо установить на сайт. Хостинг Облакотека веб-сервере IIS 8 в Windows Server 2012.Системное администрирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
http://люблюпицца.рф/ Перечень задач: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1G7dk_jkHcqJrHrVdOa-0gE_ciS80DeNBBSKwdliGooE/edit?usp=sharing Стек: React/Next.js/Python/Postgresql Исходники во вложенном архиве. Сайт, админка и бэкенд развёрнуты с помощью Docker на облачном сервере reg.ruСистемное администрирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Ищу специалиста с опытом работы с разными системами телефонии. Оплата договорная. Имеется: Собственная линия(транк), авто звонилка, база абонентов. Нужна истема интелектуального автоматического обзвона клиентов. ...Системное администрированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
- $10
Необходимо на сервере скомпилировать плагин для Mysql и подключить. Исходники плагина: https://github.com/ifsnop/damlevЗавершен5 лет назад
https://rsauto24.ru/diski2/aez/bridge-188-et40/WHS070711/2338665 выдает 404Системное администрированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо установить SSL- сертифкаты, для сайтов, которые имеют разные домены, но хостяться на одном сервере (один IP). На сколько мне известно, для каждого сертификата нужен отдельный IP. В будущем сайты будут добавляться, но ...Завершен5 лет назад
Нужно донастроить сервер на ngnix Добавить phpPgAdmin и настроить https (поставить любой бесплатный сертификат)Системное администрирование10 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно настроить впс в хетзнере, сайты там будут на опенкартеЗавершен5 лет назад
- Системное администрирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад