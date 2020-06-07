Требуется веб-программист

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт1 заявка377 просмотров

http://люблюпицца.рф/

Перечень задач:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1G7dk_jkHcqJrHrVdOa-0gE_ciS80DeNBBSKwdliGooE/edit?usp=sharing

Стек: React/Next.js/Python/Postgresql

Исходники во вложенном архиве.

Сайт, админка и бэкенд развёрнуты с помощью Docker на облачном сервере reg.ru

DockerNext.jsPostgreSQLPython
5 лет назад
guest_15880821740296
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Владимир
 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад
6 отзывов
5 лет назад