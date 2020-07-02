Скомпилировать плагин для Mysql
Необходимо на сервере скомпилировать плагин для Mysql и подключить.
Исходники плагина: https://github.com/ifsnop/damlev
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