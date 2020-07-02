Скомпилировать плагин для Mysql

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен4 заявки745 просмотров

Необходимо на сервере скомпилировать плагин для Mysql и подключить.

Исходники плагина: https://github.com/ifsnop/damlev

MySQL
5 лет назад
den3000
Борис 
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Выбранный исполнитель

vaxvms
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3 дня назад
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Алексей отлично справился с задачей!
Отличный заказчик! Буду рад работать ещё!

Заявки фрилансеров

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vaxvms
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5 лет назад
#1
Системное администрирование
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Владимир
 
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