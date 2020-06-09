Донастроить сервер (на nginx, Digital Ocean) Добавить phpPgAdmin

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Закрыт10 заявок435 просмотров

Нужно донастроить сервер на ngnix

Добавить phpPgAdmin и настроить https (поставить любой бесплатный сертификат)

Nginx
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