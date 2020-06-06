Выложить проект (Django + sqlite) на Beget

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Закрыт5 заявок524 просмотра

Есть проект на Django. Нужно выложить на beget (текущий тариф - Start)

DjangoSQLite
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