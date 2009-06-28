Проект был средней сложности, но выполнение было быстрым благодаря постоянной доступности заказчика и других исполнителей из его команды. В любое время с ними было возможно все обсудить. Это очень хорошо, т.к. проект не затягивается. По завершению оплата выполнена быстро. В итоге очень хорошее сотрудничество. Спасибо!