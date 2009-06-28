oceansymphony

Александр oceansymphony

 
59 летРоссия/Орел
18 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Системный администратор Unix/Linux, веб-программирование, CMS, SEO

Огромный опыт (более 25 лет) сопровождения

Unix-систем соответственно с сервисами и безопасностью,

настойка и администрирование сервисов (DNS, firewall,

ssh/smtp/pop3/http/ftp/ssl/proxy/socks/java, DB/MySQL/PostgreSQL,

SVN, webmail, web admin panels/interfaces, antispam-filters,

antivir-filters, VPN) "с нуля" (FreeBSD, NetBSD, OpenBSD,

Debian, ASP, Fedora Core, RedHat, CentOS, Caldera,

Gentoo, Mandriva, Slackware, SuSE, Ubuntu, SunOS,

Solaris, Windows, Windows servers NT/2000/2003,

etc), системы мониторинга и контроля, программирование

- как системное (c/c++, perl, awk, shell-scripts)

так и для сайтов (d/html, php, ajax, js, asp, кодирование

только вручную, без программ-интерфейсов, flash дизайн

и программирование), Bitrix, Joomla, Drupal, Smarty, DLE,

WordPress, UMI, OsCommerce, VirtueMart и другие, SEO,

сайты "с нуля" - от дизайна до сопровождения на

серверах.

Полный контроль целостности файловой структуры и

структуры любых данных на серверах, полный системный

аудит серверов.

Сборка всех сервисов преимущественно только из

исходников, потом из портов, бинарники - самое

последнее.

Серьезность, порядочность, аккуратность,

ответственность.

Основное - удаленное администрирование серверов.

PHPWordPressMySQLPostgreSQLHTMLJoomlaDrupalLinuxCentOSUbuntuDebianPerlAjaxVirtuemartFreeBSD
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Отзывы заказчиков
expertIgor
Игорь 
34 годаИзраиль
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$100
10 баллов
7 лет назад
Создать поддомены
Профессионал! С задачей разобрался очень быстро, по ходу выполнения предоставил много рекомендаций по интересующим нас вопросам и системным настройкам. Выполнение всех задач отшлифовано до идеального результата. Очень положительное сотрудничество!
Проект был средней сложности, но выполнение было быстрым благодаря постоянной доступности заказчика и других исполнителей из его команды. В любое время с ними было возможно все обсудить. Это очень хорошо, т.к. проект не затягивается. По завершению оплата выполнена быстро. В итоге очень хорошее сотрудничество. Спасибо!
Ответный отзыв
Renaissance
NaN летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$1
10 баллов
14 лет назад
Доработка интернет-магазина
Огромное спасибо за правки и доработки магазина на Joomla/VirtueMart. Все сделано оперативно и качественно. Если у вас есть вопросы по Joomla/VirtueMart - рекомендую именно Александра. С пониманием относится к проблеме и вносит свои рабочие коррективы. Удачи на будущее! Обязательно воспользуюсь Ваши услугами в дальнейшем!
Приятно работать с данным заказчиком - без суеты, разговоры точно по делу, взаимопонимание если есть какие-то сложности в выполнении и нужно еще время, своевременная оплата и в точно как утвердили на старте проекта.
Ответный отзыв
ZEOS
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$1
10 баллов
14 лет назад
Тестирование сервера.
Хороший специалист! Ответственный, умный и очень приятен в общении :) Очень рад сотрудничеству с данным человеком. Не первый раз выручает. Александр, Вы можете расчитывать на долгосрочное сотрудничество :)
Хороший и конструктивный заказчик, хорошо представляющий чего хочет в результате. В общении вежлив, с оплатой все вовремя и как оговорено. Доволен работой с ним. Рекомендую всем для сотрудничества! Александр
Ответный отзыв
alexmariner
Praviole Alex 
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$1
10 баллов
14 лет назад
Работа для специалиста jomres (компонент JOOMLA)!
Громадное спасибо за помощь с моим проектом на Joomla! Рекомендую! Хочу отметить, что ответы на мои вопросы нашел только в его ответах.
Все договоренности точно выполнялись по утвержденным этапам проекта, нормально все оплачено. Наилучшие рекомендации!
Ответный отзыв
Valegio
Valegio Vlad 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$1
10 баллов
15 лет назад
Создать сайт с формой обратной связи
Очень хороший дизайнер и программист - всем рекомендую. Знает свою работу и все выполняет в срок. Большой творческий потенциал.
Приятно было работать с данным заказчиком - все четко и по деловому. Рекомендую!
Ответный отзыв
Системное администрирование
5 отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Служба поддержки
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга