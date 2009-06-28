Александр oceansymphonyoceansymphony
Огромный опыт (более 25 лет) сопровождения
Unix-систем соответственно с сервисами и безопасностью,
настойка и администрирование сервисов (DNS, firewall,
ssh/smtp/pop3/http/ftp/ssl/proxy/socks/java, DB/MySQL/PostgreSQL,
SVN, webmail, web admin panels/interfaces, antispam-filters,
antivir-filters, VPN) "с нуля" (FreeBSD, NetBSD, OpenBSD,
Debian, ASP, Fedora Core, RedHat, CentOS, Caldera,
Gentoo, Mandriva, Slackware, SuSE, Ubuntu, SunOS,
Solaris, Windows, Windows servers NT/2000/2003,
etc), системы мониторинга и контроля, программирование
- как системное (c/c++, perl, awk, shell-scripts)
так и для сайтов (d/html, php, ajax, js, asp, кодирование
только вручную, без программ-интерфейсов, flash дизайн
и программирование), Bitrix, Joomla, Drupal, Smarty, DLE,
WordPress, UMI, OsCommerce, VirtueMart и другие, SEO,
сайты "с нуля" - от дизайна до сопровождения на
серверах.
Полный контроль целостности файловой структуры и
структуры любых данных на серверах, полный системный
аудит серверов.
Сборка всех сервисов преимущественно только из
исходников, потом из портов, бинарники - самое
последнее.
Серьезность, порядочность, аккуратность,
ответственность.
Основное - удаленное администрирование серверов.
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