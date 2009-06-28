Создать сайт с формой обратной связи

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен56 заявок599 просмотров

По дизайну есть определенные наброски, которые покажу в личку, по функционалу тоже есть основные требования. Бюджет небольшой, соответственно вопрос денег приоритетен.

16 лет назад
Valegio
Valegio Vlad 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

oceansymphony
Александр 
61 год
19 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад
$1
3 дня
Очень хороший дизайнер и программист - всем рекомендую. Знает свою работу и все выполняет в срок. Большой творческий потенциал.
Приятно было работать с данным заказчиком - все четко и по деловому. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

oceansymphony
Александр 
61 год
19 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Сайт знакомств

    Хочу заказать WEB-сайт знакомств с частичной flash-анимацией и оригинальным дизайном. Примерное ТЗ - Анкеты, фото, почта, подписка, рассылка новых пользователей, аська и пересылка сообщений между пользователями, чат, оценка и комментарии фотографий, "подмигивание",отослать открытку,сделать подарок,возможность показа ...

    Сайты «под ключ»16 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Биржа рекламных агентств

    Требуется создание биржи рекламных агентств для города Волгограда. Примерно в стиле http://freelance.ru. Только без блогов и пункта предложить работу. И без всяких Голд аккаунтов. Все бесплатно.

    Сайты «под ключ»22 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создать аналог сайта wmstream.ru

    $600

    Нужен обменник валют,по функциональности и возможностям аналогичен с wmstream.ru,расположение элементов,кнопок,формы оплаты, все точно так-же как на wmstream.ru Должны присутствовать возможности. 1.Оплата автоматически.(Клиент заполняет форму и оплачивает через мерчант,оператор получив на почту уведомление о ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Транспортировка груза

    Небольшой сайт по грузоперевозкам состоящий из 3х страниц максимум первая подача обьямлений с формой из 5 фильтров 1 ый - откуда страна 2- ой город 3 - куда страна ...

    Сайты «под ключ»21 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужен персональный сайт!

    Здравствуйте! Нужен сайт под ключ! Я шоу мен, актёр, ведущий! Сейчас на домен damaks.tv мне нужен свой персональный сайт, подчёркивающий меня как ведущего, актёра и творческую, харизматичную, яркую личность. C маленькими ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сделать сайт театру

    Наш театр существует с 1997 года. Мы бы хотели, чтобы люди могли с нами познакомиться и включиться в работу через интернет. Поэтому сайт хотелось бы видеть достойным, интересным. Мы самоокупаемый театр. И поэтому не можем ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сайт: фотогалерея, рубрики, админка

    $100

    1. Пользователь сайта должен обладать возможностью создания фото - галереи (открытая, закрытая (для тематического отображения ( возможность задать галереям рубрики, подписи и расширеное описание) и закрытая для избирательного доступа (от 1 до 444 пользователей ); ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Интернет проект

    Здравствуйте,необходимо создать 100% аналог по функционалу(с другим дизайном естественно) всем хорошо известного mail.ru,с возможностью подключения и отключения определенных модулей в Админ панеле.Данный проект предназначен не для России.Если у Вас есть готовое решение+доработка=это еще лучше,готов рассмотреть ...

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание сайта

    Описание игры , форум ,ну не знаю что писать могу дать ссылки на на сайты похожие что мне надо

    Сайты «под ключ»2 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад