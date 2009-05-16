Добрый день Нужно создать скрипт, дизайн, - все под ключ. Наподобие: https://www.intradayinvestmentgroup.com/index_ru.php http://dividend-center.com Но инвестирование будет другое (не форекс, как на этих сайтов) ...
Сделать сайт театру
Наш театр существует с 1997 года. Мы бы хотели, чтобы люди могли с нами познакомиться и включиться в работу через интернет. Поэтому сайт хотелось бы видеть достойным, интересным. Мы самоокупаемый театр. И поэтому не можем позволить себе услуги крутых студий. Информации очень много, поэтому нужно, чтобы человек, который будет пополнять всю историю театра с 1997 года не запутался и смог быстро все сделать. Срок работы не играет роли. Главное, чтобы было качественно и недорого.
С уважением, Татьяна
Выбранный исполнитель
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