Сделать сайт театру

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Закрыт78 заявок797 просмотров

Наш театр существует с 1997 года. Мы бы хотели, чтобы люди могли с нами познакомиться и включиться в работу через интернет. Поэтому сайт хотелось бы видеть достойным, интересным. Мы самоокупаемый театр. И поэтому не можем позволить себе услуги крутых студий. Информации очень много, поэтому нужно, чтобы человек, который будет пополнять всю историю театра с 1997 года не запутался и смог быстро все сделать. Срок работы не играет роли. Главное, чтобы было качественно и недорого.

С уважением, Татьяна

16 лет назад
tanusha
Tanusha 
125 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад

Выбранный исполнитель

Elsvitlinas
Ellana 
125 лет
17 лет в сервисе
Была
14 лет назад
16 лет назад
$200
7 дней

Заявки фрилансеров

Elsvitlinas
Ellana 
125 лет
17 лет в сервисе
Была
14 лет назад
16 лет назад

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