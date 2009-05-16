Добрый день Нужно создать скрипт, дизайн, - все под ключ. Наподобие: https://www.intradayinvestmentgroup.com/index_ru.php http://dividend-center.com Но инвестирование будет другое (не форекс, как на этих сайтов) ...
Простенький сайтик (конкурсный)
Сразу оговорю - сайтик нужен без дизайна (можно на время работы, повесить простой шаблон бесплатный - движек ДЛЕ).
1) Сайтик на движке дле - необходим.
2) Структура как у сайта каталога
3) 10 рубрик, в каждой рубрике - имеем загруженную фотографию сайта, ссылку на "полную новость", название сайта. В каждой рубрике имеем на страничке штук 20 сайтов (выводятся на основании ТИЦ, или PR, или посещаемости, или количеству голосов которые они получили от посетителей = это должно быть возможно выбрать (кнопочка верху к примеру, отсортировать по - тиц - pr и т.д.)
3) пользователей может сам добавить свой сайт, при этом, он должен зарегистрироваться, потом добавить фото сайта (иконку или фото, должно обрезаться до определенных рамок, чтобы все были одинаковые), добавить название, внести показатели (тиц, пр, посещаемость, рубрике (тематику сайта)). Сайт становится доступ только после оплаты денежки за участие (реализовать через VIP аккаунты на дле - дело пустяковое, оплата через plati.ru - то есть, человек видит ссылку оплатить, переходит, оплачивает, получает на плати.ру код, вводит его в свой аккаунт и получается его аккаунт VIP и сайт (ВАЖНО) - выводиться в участие.
4) сделать раздел статей, человек присылает статью через свой аккаунт или сам её добавляет после оплаты участия и она появляется в этом разделе, статья получается о добавляемом сайтике.
5) сделать простую партнерскую програмку, вернее реферальскую. Человек привел вебмастера, он прошел регистрацию, добавил сайтик, оплатил, человек получил определенную сумму на балансик (сумма фиксированная).
6) число участвующих сайтов в каждой рубрике ограниченно, должен быть счетчик в каждой рубрике, типа: Доступно для регистрации 6 сайтов, 600 сайтов (пример).
7) совсем забыл: возможность, чтобы посетители голосовали за сайтики - но не накручивали, то есть 1 IP = 1 голосование (или куки).
Вот по сути и все, проект весьма простой, кто понимает в длешке, посути пару моделей и переделать немного.
Аська 1332814
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