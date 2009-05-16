Такая не стандартная работа: мы даем вам описание компании, от вас - идеи по разработке/переделке сайта/презентации/вирусного маркетинга. Идея должна быть конкретная и проработанная (чтобы могли оценить исполнители). Оформлять можно в виде обычного текста, или готового ...
Сделать красивый каталог предприятий.
Нужен сайт
- пример http://www.baza.in.ua/
- работаю через сервис БС
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