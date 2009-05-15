Уважаемые фрилансеры!

Необходимо разработать дизайн и создать интернет-магазин на большой ассортимент товара.

Товар - спортивная одежда и спортивные аксессуары известной по всему миру торговой марки.

Помимо создания требуется постоянная раскрутка и продвижение сайта в поисковиках и вывод его в ТОП-10.

Бюджет на разработку сайта (админка обязательна) - 30 000 рублей.

Бюджет на раскрутку и продвижение будет оговариваться дополнительно. В плане раскрутки - сотрудничество необходимо минимум на пол года. Естественно выбирать будем самый оптимальный вариант по соотношению: цена/качество.

Предложения рассматриваются только от людей, уже имеющих опыт по созданию интернет магазинов. Портфолио обязательно.

Тут читать предложения не буду, связываться по следующим контактам:

мыло: [email protected]

skype: sergey.bit

ICQ: 226299699

Предложения принимаются до 19 мая 2009 года (до вторника) включительно.