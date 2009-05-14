Создать сайт-визитку

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт2 заявки747 просмотров

Сайт-визитка оптимизированный по 3-м низкочастотным запросам:

Необходимо создать сайт-визитку о новом строительном материале (утеплитель) состоящий из четырёх-пяти страниц (обложка, о нас, продукция, цены, контакты)

1) Тематика отображена тут: http://yargeoplast.ru/ и тут: http://kemoplast.ru/materialy/teploizolyatsiya-utepliteli/betofom.html (информации для наполнения будет значительно меньше)

2) Хостинг заказан тут: http://www.newhost.ru/online/new.look.dhtml

3) Слова для поисковых систем: Теплофом, БетОфом, БетАфом

4) Срок максимум неделя

5) Кандидаты должны будут показать схожие реализованные проекты

6) Оплата адекватная через Я-деньги или наличными в Москве

7) Предложения рассматриваются до 17 мая!

p.s. Указанные примеры сайтов считаю полным г….ном. Проект должен выглядеть красиво, позитивно и современно.

16 лет назад
teplofom
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Требуется создать web-cайт компании

    $500

    Требуется создать сайт для небольшой компании. Мы занимаемся изготовлением мебели на заказ, а также деревянными интерьерами. Сайт должен иметь простое управление, а также уже заполнен информацией. Заполнять сайт просто некогда. Разделов сайта до 8-ми. Дизайн ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Аналог e-generator.ru

    Здравствуйте, Хотим сделать аналог ресурса http://www.e-generator.ru/, то есть нам нужна точная копия данного ресурса. От вас цена и сроки. Если есть работа уже была ранее вами сделана напишите цену за которую вы ...

    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сделать скин для форума и установить форум.

    Доброго. Требуется сделать толковый скин для форума (движок любой) установить форум на наш хостинг. Тематика форумы sexoforum.ru - вообщем думаю ясно:) Жду предложений цена/срок/движок который будет использован. Кто не умеет ...

    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Клон сайта

    $100

    Здравствуйте!!!! нужно вот выполнить ниже следующее... бюджет маленький!!!! - сделать такой же функционал как и на сайте test-studio.ru дизайн скопировать оттуда же. в админке должна быть возможность добавления тестов. ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • 12 сателлитов

    Доброго времени суток, ищу производителей сателлитов. Необходимо сделать 12 сайтов, по 10-20 страничек Мне нужна следующая структура работы. 1. Даю Вам материал для сайта и фтп доступ к ...

    HTML
    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание и раскрутка

    Требуется сделать сайт типа PLANS.RU Грубо говоря - сайт с каталогом проектов домов на продажу. и требуется дальнейшее его продвижение. Лицу, изготовившему сайт и занимающегося раскруткой оного - ...

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Доделать сайт на Joomla

    Сайт флэш-студии, сделан на Joomla 1.5 Адрес сайта: bannerflash.ru Что нужно сделать: - Портфолио, чтобы могла добовлять работы и описание к ним Вот так, чтобы примерно портфолио выглядело: ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад