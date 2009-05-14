Сайт-визитка оптимизированный по 3-м низкочастотным запросам:

Необходимо создать сайт-визитку о новом строительном материале (утеплитель) состоящий из четырёх-пяти страниц (обложка, о нас, продукция, цены, контакты)

1) Тематика отображена тут: http://yargeoplast.ru/ и тут: http://kemoplast.ru/materialy/teploizolyatsiya-utepliteli/betofom.html (информации для наполнения будет значительно меньше)

2) Хостинг заказан тут: http://www.newhost.ru/online/new.look.dhtml

3) Слова для поисковых систем: Теплофом, БетОфом, БетАфом

4) Срок максимум неделя

5) Кандидаты должны будут показать схожие реализованные проекты

6) Оплата адекватная через Я-деньги или наличными в Москве

7) Предложения рассматриваются до 17 мая!

p.s. Указанные примеры сайтов считаю полным г….ном. Проект должен выглядеть красиво, позитивно и современно.