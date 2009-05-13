Доделать сайт на Joomla

Сайт флэш-студии, сделан на Joomla 1.5

Адрес сайта: bannerflash.ru

Что нужно сделать:

- Портфолио, чтобы могла добовлять работы и описание к ним

Вот так, чтобы примерно портфолио выглядело:

http://www.banart.ru/portfolio/flash/

- Логотип флеша убрать. Мы позже сделаем свое лого во флеше и поставим

- Там где на первой странице последние работы. Надо, что мы могли сами менять картинки и подпи к ним. И чтобы с них была ссылка на этот баннер в нашем портфолио

- Мелкие косметические изменения

В предложениях пожалуйста указывайте сколько хотите за работу.