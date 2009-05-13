Красивый дизайн на стандартный шаблон. Есть тех. задание. Интересная работа для портфолио так как это сайт виртуальной лаборатории мед. института. Предложение буду рассматривать по цене и срокам.
Создание сайта одного продукта
Добрый день!
Требуется не сложный, но красивый сайт для рекламы и продажи автоаксессуара. Будет состоять из 5 разделов (главная, контакты, где купить ...). Нужна форма обратной связи. Жду Ваших предложения с ценой.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $180
Нужна копия казино grand-casino.com. Залить его на сервер и настроить всякие мелочи (платежи и т.д.), вообщем привести казино в рабочее состояние. Т.е. никаких работ с нуля, нужна именно копия grand-casino.com. Просылайте и другие ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо создать сайт, предпочтительно на Host CMS, с выборочно меняющимися шаблонами (всего 3 уже готовых шаблона). Пример такого сайта: www.peli-can.ru. По сложности сайт такой же, плюс каталог продукции. В каталоге 7 разделов, продукция должна ...Сайты «под ключ»37 заявокЗакрыт16 лет назад
- $100
Требуется сайт..основные моменты: на главной анонс игры далее, личный кабинет в котором следующие функции..для пользователя есть возможность выбрать команду и присоединится к ней, для капитана команды есть момент когда он может принять или ...Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт16 лет назад
Trebujetsa sozdatj web sait. V saite budet: Galereja Forum Novosti(s arhivom) Turniri s vozmoznostju sortirovatj po mestu gde budet turnir, no cislu kogda budet, ... Rezultati turnirof s topom ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен16 лет назад
Требуется скопировать несложный существующий сайт с интернета. Поменять только телефон.Сайты «под ключ»45 заявокЗакрыт16 лет назад
Создание онлайн футбольного менеджера под ключ. От нас вся необходимая по менеджеру информация ( структура, описание, технические расчеты) От вас перенос всего дела на код, дизайн, система управления сайтом, написание генератора расчета игр( ...Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходим сайт для представления своей продукции в виде каталога изделий. Тематика и структура аналогична такой: http://www.skameyka-spb.ru Дизайн хотел бы лучше. Сбрасывайте свои предложения по Бюджету на проект с указанием ссылки на портфолио (Интересуют действующие ...Сайты «под ключ»74 заявкиЗакрыт16 лет назад
Необходимо - 10-12 сайтов с узкоспециализированной строительной темматикой каждый 1. Человеческий, красивый дизайн 2. Наполнение контентов Ваше. 3. ЦМССайты «под ключ»16 заявокЗакрыт16 лет назад
- $500
Требуется программист, для создания сайта. Опыт работы не менее 2-х лет. Т.З. в приложении.Сайты «под ключ»32 заявкиЗакрыт16 лет назад