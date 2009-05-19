Сайт на движке joomla 1.0.x

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен21 заявка333 просмотра

Красивый дизайн на стандартный шаблон. Есть тех. задание. Интересная работа для портфолио так как это сайт виртуальной лаборатории мед. института. Предложение буду рассматривать по цене и срокам.

Joomla
16 лет назад
biomedinfo
Yshchenko Andrey 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

Bandicoot
Андрей 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
$50
3 дня
Торговаться не стали. Работа выполнена в обещяные строки, что есть самое главное! Этот человек асс в своем деле! Буду работать с ним дальше. Всем рекомендую!
Первый проект заказчика оставил очень положительные впечатления: четкое задание, вовремя оплата, хорошее общение. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Bandicoot
Андрей 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Сделать копию казино grand-casino.com

    $180

    Нужна копия казино grand-casino.com. Залить его на сервер и настроить всякие мелочи (платежи и т.д.), вообщем привести казино в рабочее состояние. Т.е. никаких работ с нуля, нужна именно копия grand-casino.com. Просылайте и другие ...

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Cайт под ключ.

    Необходимо создать сайт, предпочтительно на Host CMS, с выборочно меняющимися шаблонами (всего 3 уже готовых шаблона). Пример такого сайта: www.peli-can.ru. По сложности сайт такой же, плюс каталог продукции. В каталоге 7 разделов, продукция должна ...

    Сайты «под ключ»37 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разработка сайта

    $100

    Требуется сайт..основные моменты: на главной анонс игры далее, личный кабинет в котором следующие функции..для пользователя есть возможность выбрать команду и присоединится к ней, для капитана команды есть момент когда он может принять или ...

    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание web-сайта

    Trebujetsa sozdatj web sait. V saite budet: Galereja Forum Novosti(s arhivom) Turniri s vozmoznostju sortirovatj po mestu gde budet turnir, no cislu kogda budet, ... Rezultati turnirof s topom ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Онлайн футбольный менеджер

    Создание онлайн футбольного менеджера под ключ. От нас вся необходимая по менеджеру информация ( структура, описание, технические расчеты) От вас перенос всего дела на код, дизайн, система управления сайтом, написание генератора расчета игр( ...

    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сайт предприятия

    Необходим сайт для представления своей продукции в виде каталога изделий. Тематика и структура аналогична такой: http://www.skameyka-spb.ru Дизайн хотел бы лучше. Сбрасывайте свои предложения по Бюджету на проект с указанием ссылки на портфолио (Интересуют действующие ...

    Сайты «под ключ»74 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Необходим CAP по примеру сайта

    Необходим CAP по примеру сайта http://web-ip.ru/ с некоторыми дополнениями(о них раскажу после выбора исполнителя) +заливка на хостинг Предложения рассматриваются только в проэкте на мыло и асю не отвечаю

    Сайты «под ключ»2 исполнителя
    Закрыт
    16 лет назад