Скопировать существующий сайт

Необходим сайт для представления своей продукции в виде каталога изделий. Тематика и структура аналогична такой: http://www.skameyka-spb.ru Дизайн хотел бы лучше. Сбрасывайте свои предложения по Бюджету на проект с указанием ссылки на портфолио (Интересуют действующие ...