Веб 2.0 Ценосравниватель

Итак, нужно сделать или переделать что то готовое под систему где ползователи смогут сравнивать цены на продукцию разных онлайн магазинов. Очень важно иметь возможность парсинга ХМЛ файлов, ЦСВ файлов и возможность настройки прямого парсинга цены с конкретной страницы по шаблону .Возможность брать оплату за клик, за количество товаров, итд...

Нужен человек с опытом работы с аффилиат системами, с амазоном, с ебай...

Примеры сайтов

Idealo.at

Geizhals.at

Pricegrabber.ru

Жду предложений. В аську не стучим, в личку не пишем...:) Закрываю вашы мысли от других юзеров, выражайтесь :)))

Спасибо