ТЗ
Создать интернет магазин одежды
Нужно создать интернет-магазин молодежной одежды. Название магазина - "Лес".
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