Создать каталог продукции

Требуется сверстать и натянуть на движек каталог продукции.

3-х уровневый каталог продукции, также 2-х уровневые каталоги продавцов и производителей, поиск (+ расширенный поиск), блог, система публикации новостей и статей с возможностью комментирования (фактически тот же блог), система регистрации/авторизации пользователей с личным кабинетом, список промотренных товаров, а также список товаров в "закладках".

На страницах вывода присутвуют анологичные фильтры, как на страницах яндекс-маркета.

Учесть некоторое кол-во ajax-элемементов (фильтры, всплывающие окна).

Билинговых систем не требуется. Бесплатные движки НЕ предлагать: либо лицензионные, либо ваши персональные наработки (что более предпочтительно, при условии должного качества)

От вас нужны примеры 3-х самых сложных (или нетривиальных, на ваш взгляд) ваших работы. Стоимость разработки: в первое очередь "натягивание" на движек, отдельно верстку. И ориентировочные сроки (важно!).