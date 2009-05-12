Создать каталог продукции

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Закрыт14 заявок284 просмотра

Требуется сверстать и натянуть на движек каталог продукции.

3-х уровневый каталог продукции, также 2-х уровневые каталоги продавцов и производителей, поиск (+ расширенный поиск), блог, система публикации новостей и статей с возможностью комментирования (фактически тот же блог), система регистрации/авторизации пользователей с личным кабинетом, список промотренных товаров, а также список товаров в "закладках".

На страницах вывода присутвуют анологичные фильтры, как на страницах яндекс-маркета.

Учесть некоторое кол-во ajax-элемементов (фильтры, всплывающие окна).

Билинговых систем не требуется. Бесплатные движки НЕ предлагать: либо лицензионные, либо ваши персональные наработки (что более предпочтительно, при условии должного качества)

От вас нужны примеры 3-х самых сложных (или нетривиальных, на ваш взгляд) ваших работы. Стоимость разработки: в первое очередь "натягивание" на движек, отдельно верстку. И ориентировочные сроки (важно!).

AJAX
16 лет назад
Vladimer-Solov
Соловьев 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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