Подбор нянь, домработниц, гувернанток и других работников. Можно на базе CMS Open source. Пример похожего сайта можно посмотреть здесь - www.sittercity.com Комплект: - админка, обязательно возможность добавлять/менять критерии (поля) поиска администратору ...
Копия сайта (интернет-магазин)
Я не знаю насколько это реально... поэтому возникает вопрос:
Возможно ли сделать полную копию сайта? (сайт, админ-часть, каталог товаров, и т.д.).
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