Требуется создать доску обьявлений "под ключ"

Требуется создать сайт - доску обьявлений "под ключ" желательно на базе существуещего CMS.

Одно из централных требований - админ с помощью которого можно определять категории и для каждой категории поля обьявления.

Пример сайта который нравится (Можно сделать клон) - http://katuha.com (разработан на базе http://xzeroscripts.com)

Работу требуется сделать очень оперативно - первую версию в течении 1-2 дней (потом еще 5-7 дней на доработку, дизайн, установку на нашем сервере).

Если сработаемся , будут еще доработки и проекты.