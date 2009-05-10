Neobhodimo sozdatj sistemu zakazof tavara. Opisanije v prilozenii. Boleje konkretije voprosi zadavaite licno.
Сайт под ключ
Требуется сайт под ключ, по примеру http://www.rabota.ru/ .
Сайт должен быть прост в пользовании, авто перевод на 3 языках- рус. англ. нем. + возможность добавления иных яз.
Условия:
Постоянный контакт сторон. Солгасование действий. Контроль. Консультации.
Оплата:
В 2 этапа. Без предоплаты. Полный 100% расчёт после приёмки.
Приём раоты- 7 рабочих дней. 1 грам. ошибка (-1) у.е.
Ваши предложения присылать только на e-mail: [email protected]
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