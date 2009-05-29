Нужно сделать сайт игр. Комплект: - программа управления игрой, базовая часть, отвечающая за основной функционал, хранит и обрабатывает данные игроков, протоколы игр - игры, карточная игра Белот, возможность играть с роботом и ...
Интернет-магазин
Здравствуйте. нужно сделать сайт похожий по функционалу http://sale66.ru/... но не все... есть ТЗ во вложении! срок 24 рабочих дня.! нужно начать уже сегодня!!!! кто возьмется? пишите на почту!!!
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