Интернет-магазин

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$270
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Завершен20 заявок688 просмотров

Здравствуйте. нужно сделать сайт похожий по функционалу http://sale66.ru/... но не все... есть ТЗ во вложении! срок 24 рабочих дня.! нужно начать уже сегодня!!!! кто возьмется? пишите на почту!!!

16 лет назад
quality_site
Николай 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранные исполнители

sosed
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
16 лет назад
$270
24 дня
Отлично справился! Рекомендую!
Заказчик хороший, чётко ставит задание, знает чего хочет. Приятно работать с таким человеком, жаль только в полном объёме не поработали по данному проекту, сделали только дизайн. Советую.
fustline
Ян 
32 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад
$250
3 дня
Хороший исполнитель. Сделал работу очень качественно. Я остался доволен. Рекомендую!!!
Очень приятно работать с этим человеком! Всегда на связи, слов на ветер не кидает! Оплату получил! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

sosed
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
16 лет назад
fustline
Ян 
32 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад

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