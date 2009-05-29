Интернет-магазин

Здравствуйте мастера своего дела, перейду сразу к делу. Нужно разработать дизайн для сайта или еще лучше Сайт под ключ. пример: http://bou.kombats.ru можно проще. с вас портфолио и цены. Спасибо! гарантирую порядочность в сотрудничестве.