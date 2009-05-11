Сделать сайт игр

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Закрыт4 заявки340 просмотров

Нужно сделать сайт игр.

Комплект:

- программа управления игрой, базовая часть, отвечающая за основной функционал, хранит и обрабатывает данные игроков, протоколы игр

- игры, карточная игра Белот, возможность играть с роботом и с другими игроками + 6-8 стандартных flash игр

- сайт, система управления

- дизайн

функциональность можно посмотреть здесь - www.playersonline.fr

пишите Ваше предложение в форме, какие технологии будете использовать, стоимость + срок, по каждому этапу, что можете предложить в дополнение.

16 лет назад
Ruslan_LA
48 лет
18 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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