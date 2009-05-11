Нужен сайт-визитка с хостингом

Приветствую! Требуется сайт-визитка.

Доменное имя зарегистрирую, нужно наполнение, размещение на хорошем канале и регистрация на яндексе, гугле, рамбреле и мейле (могу и сам, но хотелось бы сервиса))).

Код оптимизирован для быстрой загрузки.

Ваши предложения по цене прошу направлять на мой мейл на яндексе ant-po4ta-nev1