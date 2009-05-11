Требуется создать сайт - доску обьявлений "под ключ" желательно на базе существуещего CMS. Одно из централных требований - админ с помощью которого можно определять категории и для каждой категории поля обьявления. ...
Нужен сайт-визитка с хостингом
Приветствую! Требуется сайт-визитка.
Доменное имя зарегистрирую, нужно наполнение, размещение на хорошем канале и регистрация на яндексе, гугле, рамбреле и мейле (могу и сам, но хотелось бы сервиса))).
Код оптимизирован для быстрой загрузки.
Ваши предложения по цене прошу направлять на мой мейл на яндексе ant-po4ta-nev1
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