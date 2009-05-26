Создание сайта по продажи фильмов за смс

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Завершен21 заявка365 просмотров

Требуется создание сайта под ключ по продажи фильмов за смс и roboxchange.com

Админ панель:

Cоздание разделов на сайте

Создание страниц

Редактор добавления информации о фильме

Прописание тегов для каждой странице

Рейтинг фильмов

Рейтинг новинок

Поиск на сайте

Счетчик скачиваний

Новости на сайте

Обратная связь и др ,то есть все для полноценной работы сайта

Оплата:

За смс и roboxchange.com с разными тарифами и правами доступа ,оплата за 1 фильм ,оплата за 3 фильма и оплата за 6 фильмов или vip доступом на неделю

Партнерская программа как на сайте http://loadmovie.ru/

Создание оригинального дизайна

Примеры сайтов:http://loadmovie.ru/ и http://www.kinokachestvo.com

16 лет назад
kanter
Виктор 
53 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

lovelas
35 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
6 отзывов(-2)
16 лет назад
$350
10 дней
Все сделано на отлично и в срок .Постоянная поддержка и решение всех проблем.

Заявки фрилансеров

lovelas
35 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
6 отзывов(-2)
16 лет назад

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