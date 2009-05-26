Необходимо создать сайт скандинавского аукциона, скрипт имеется.
Создание сайта по продажи фильмов за смс
Требуется создание сайта под ключ по продажи фильмов за смс и roboxchange.com
Админ панель:
Cоздание разделов на сайте
Создание страниц
Редактор добавления информации о фильме
Прописание тегов для каждой странице
Рейтинг фильмов
Рейтинг новинок
Поиск на сайте
Счетчик скачиваний
Новости на сайте
Обратная связь и др ,то есть все для полноценной работы сайта
Оплата:
За смс и roboxchange.com с разными тарифами и правами доступа ,оплата за 1 фильм ,оплата за 3 фильма и оплата за 6 фильмов или vip доступом на неделю
Партнерская программа как на сайте http://loadmovie.ru/
Создание оригинального дизайна
Примеры сайтов:http://loadmovie.ru/ и http://www.kinokachestvo.com
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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