Создание сайта по продажи фильмов за смс

Требуется создание сайта под ключ по продажи фильмов за смс и roboxchange.com

Админ панель:

Cоздание разделов на сайте

Создание страниц

Редактор добавления информации о фильме

Прописание тегов для каждой странице

Рейтинг фильмов

Рейтинг новинок

Поиск на сайте

Счетчик скачиваний

Новости на сайте

Обратная связь и др ,то есть все для полноценной работы сайта

Оплата:

За смс и roboxchange.com с разными тарифами и правами доступа ,оплата за 1 фильм ,оплата за 3 фильма и оплата за 6 фильмов или vip доступом на неделю

Партнерская программа как на сайте http://loadmovie.ru/

Создание оригинального дизайна

Примеры сайтов:http://loadmovie.ru/ и http://www.kinokachestvo.com