Создать сайт - подбор персонала

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Закрыт23 заявки455 просмотров

Подбор нянь, домработниц, гувернанток и других работников.

Можно на базе CMS Open source.

Пример похожего сайта можно посмотреть здесь - www.sittercity.com

Комплект:

- админка, обязательно возможность добавлять/менять критерии (поля) поиска администратору сайта

- google maps, возможность поиска > 5км ... > 50км, по почтовому индексу

- рейтинг работников, клиентов

- дизайн

пишите Ваше предложение в форме, какие технологии будете использовать, стоимость + срок, по каждому этапу, что можете предложить в дополнение.

16 лет назад
Ruslan_LA
48 лет
18 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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