Разработка флеш сайта

На данный момент надо разработать flash сайт с добавлением контента без использования файлов исходников,

т.е. нужна админка, что бы можно было добавлять фото, видео, текст конетнт.

Сайт предназначен для определенной продукции, о которой будет сказано выбранному исполнителю.

Прошу предоставить мне примеры ваших работ.

Этапы работ которые надо провести(предпологаемые):

1) разработать макет(дизайн) страниц

2) написать структуру сайта

3) реализовать во флеш формате

4) собрать админку

5) сдача проекта

Сроки выполнения данного задания не более 3 недель.

Исполнителя я буду выбирать в течении 3-4 дней.

Спасибо жду предложения.

Оплата - как удобно исполнителю.