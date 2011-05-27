Портфолио
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Отзывы заказчиков
$200
10 баллов
12 лет назад
Благодарю за выполненный проект. Все работы выполнены четко и в срок. Результатом доволен.
Ответный отзыв
Работаю с Ильей уже не впервые, четкие задачи, своевременная оплата, в общем заказчик- супер!!!
$100
10 баллов
12 лет назад
Отличный исполнитель, работает качественно и оперативно, цена услуг приемлемая. Всегда на связи. Рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Понятные задачи, быстро отвечал на все вопросы. Работаю уже не впервые, и надеюсь будем продолжать сотрудничество. Рекомендую!
$60
10 баллов
13 лет назад
Отличный исполнитель. Дал задание - без лишних вопросов четко и качественно сделал!
Ответный отзыв
Супер заказчик, быстро поставил задачу, ответил на все вопросы. Потому работа сдана с первого раза. Рекомендую!!!
$10
10 баллов
13 лет назад
Можно сказать за считанные минуты заказ выполнен. Работает по предоплате, но не страшно, т.к. человек обязательный и проверенный. Работа сделана отлично!
Ответный отзыв
Четкая задача, быстро ответила на все вопросы, очень приятное общение! Буду рад поработать еще!
$22
10 баллов
13 лет назад
Работа выполнена точно и в срок, а также внесены коррективы после завершения проекта.
Ответный отзыв
Оплачено вовремя, ответил на все вопросы, быстро уточнил правки.