fr1m1nder

Иван fr1m1nder

 
34 годаУкраина/Львов
15 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
UI, UX, иконки, интерфейсы, иллюстрации

Skype: robot.drug

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Отзывы заказчиков
stormy35
Илья 
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$200
10 баллов
12 лет назад
Создание сайта для карты скидок
Благодарю за выполненный проект. Все работы выполнены четко и в срок. Результатом доволен.
Работаю с Ильей уже не впервые, четкие задачи, своевременная оплата, в общем заказчик- супер!!!
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stormy35
Илья 
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$100
10 баллов
12 лет назад
Создание сайта. Приватно для fr1m1nder.
Отличный исполнитель, работает качественно и оперативно, цена услуг приемлемая. Всегда на связи. Рекомендую.
Отличный заказчик! Понятные задачи, быстро отвечал на все вопросы. Работаю уже не впервые, и надеюсь будем продолжать сотрудничество. Рекомендую!
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upgrade
Илья 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$60
10 баллов
13 лет назад
Flash - шапка для сайта
Отличный исполнитель. Дал задание - без лишних вопросов четко и качественно сделал!
Супер заказчик, быстро поставил задачу, ответил на все вопросы. Потому работа сдана с первого раза. Рекомендую!!!
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brand-land
Юлия 
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
месяц назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Доработать горизонтальное меню Presta Shop
Можно сказать за считанные минуты заказ выполнен. Работает по предоплате, но не страшно, т.к. человек обязательный и проверенный. Работа сделана отлично!
Четкая задача, быстро ответила на все вопросы, очень приятное общение! Буду рад поработать еще!
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SKDM
43 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$22
10 баллов
13 лет назад
Сделать несколько баннеров
Работа выполнена точно и в срок, а также внесены коррективы после завершения проекта.
Оплачено вовремя, ответил на все вопросы, быстро уточнил правки.
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