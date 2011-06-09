Flash - шапка для сайта

$100
Веб-программированиеЗавершен8 заявок210 просмотров
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Нужно сделать шапку для сайта www.fishhunters.ru ( мне его раньше делали но сейчас человека не могу найти http://www.free-lance.ru/users/FlasherMan/viewproj.php?prjid=592905) там можно охотника поддергать!

Нужно сделать также.

Цены/сроки- писать в проект

13 лет назад
upgrade
Илья 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
fr1m1nder
Иван 
34 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$60
5 дней
Отличный исполнитель. Дал задание - без лишних вопросов четко и качественно сделал!
Супер заказчик, быстро поставил задачу, ответил на все вопросы. Потому работа сдана с первого раза. Рекомендую!!!
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